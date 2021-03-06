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- 06 Mar 2021 - 01:28

Piknik tüpleri bomba gibi patladı

 İzmit Kadıköy Mahallesinde bulunan bir kıraathanenin depo olarak kullanılan üst katındaki piknik tüplerinin patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
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Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada gece geç saatlerde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangınla birlikte çevredeki vatandaşlar sokağa dökülürken durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken birinci katta ikinci bir patlama meydana geldi. Patlama anı, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken binanın yanındaki trafonun zarar görmesi sonucu bölgede elektrikler kesildi. Yangının, binanın zemininde bulunan kıraathanenin deposu olarak kullanılan birinci katındaki piknik tüplerinden sızan gaz sonucu çıktığı öne sürülürken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
# İzmit

06 Mar 2021 - 01:28 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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