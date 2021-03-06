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- 06 Mar 2021 - 15:51

Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu

Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla, Kocaeli’de aylar sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Yüksek riskli iller arasında yer alan  Kocaeli’de aylar sonra insanlar cumartesi günü dışarı çıktı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeni kademeli normalleşme süreci kapmasında cumartesi günü kaldırılması fırsat bulan vatandaşlar kentin işlek cadde ve sokaklarını doldurdu. uzun süredir hafta sonu evlerinde kapanmak zorunda kalan vatandaşlar günün tadını arkadaşları ve ailesi ile yürüyüş yapıp, banklarda oturarak çıkarttı. İzmit ilçesinin en işlek caddelerinden olan İzmit Yürüyüş yolunda yoğunluk oluştu, vatandaşların ise büyük ölçüde uyduğu görüldü.

"YAKLAŞIK 3 AYDIR HAFTA SONLARI EVDEYİZ"

Hafta sonu dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Merve Gürbüz isimli vatandaş, “Yaklaşık 3 aydır hafta sonları evdeyiz. Hafta içi okullar olduğu için dışarıya çıkamıyorduk, hafta sonu yasaklarının kalkması iyi oldu. Karamürsel ilçesinden İzmit’e geldik. Gezmek için geldik. Okul olmadığı için bugün gezebildik. AVM’den geliyoruz. Bayağı bir kuyruk vardı. Ama insanlar tedbirlere genel olarak uyuyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uymuştuk. Kısıtlamalar Pazar günleri de kalksa çok iyi olur" dedi.

# Kocaeli, İzmit

06 Mar 2021 - 15:51 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Çok uzak değil 15 gün sonra yine kapanırız!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 16:47
01

Rambo - bu millete iyilik yaramaz kardeşim yarın vakalar 20 30 binlere gelirse kimse şaşmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 16:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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