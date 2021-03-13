Doktorun kullandığı araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı
Karabük-Ankara karayolunda aynı istikamette seyir halinde olan traktöre çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araç su kanalına devrildi. Kazada 1’i doktor olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaza Karabük-Ankara karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolsüz dönüş yapan 78 AAH 533 plakalı traktöre Abdurrahman Aydın (29) idaresindeki 34 FE 9300 plakalı Dacia marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak su kanalına devrildi.
KOCAELİ'DE DOKTORLUK YAPIYOR
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şükriye (62) ve Ömer Aydın (61) ile Nazmiye Aslan (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, araç sürücüsü Abdurrahman Aydın’ın Kocaeli’nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.
13 Mar 2021 - 14:27 - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.