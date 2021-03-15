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- 15 Mar 2021 - 22:35

Yunusların denizdeki dansı

Gebze Eskihisar açıklarında yunusların dansı renkli görüntüler oluşturdu.

Gebze Eskihisar sahili açıklarında yunus balıkları görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların uyum içerisinde adeta dans eder gibi denize dalıp çıktıkları görüldü. Yunusların bu anları renkli görüntüler oluşturdu.
# Gebze

15 Mar 2021 - 22:35 - Gündem

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