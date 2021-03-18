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- 18 Mar 2021 - 17:07

Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması

eTwinning değerlerim aynamdır projesi kapsamında Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale konulu ortak Sanal Sergi .çalışması düzenledi. 

eTwinning değerlerim aynamdır projesi kapsamında Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu Öğretmenlerinden Pınar Uşar, Çiğdem Gülcü ve 7 proje ortağı ile Çanakkale konulu ortak Sanal Sergi .çalışması düzenledi. 

18 Mar 2021 - 17:07 - Eğitim

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