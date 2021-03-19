İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu

Alınan bilgiye göre Gebze Pelitli Mahallesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri üretimi yapan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin çatısında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN MUMDAN ÇIKMIİ

Yangın nedeniyle iş yerinde yaklaşık 50 bin TL değerinde maddi hasar meydana gelirken çatıdan iş yeri sahibi B.B.’nin beslediği 200 güvercinin telef olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu yangının, iş yeri sahibi B.B. tarafından güvercinlerin yem yemesi için kafeslerine mum bıraktığı ve rüzgarın etkisiyle mumların devrilerek yangına neden olduğu öne sürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.