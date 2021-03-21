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- 21 Mar 2021 - 11:05

FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri,  Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı bulunan Fatma D.’nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Fatma D.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Fatma D.’nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Fatma D.’nin, 'polis okulu ablaları'nın kaldığı evlerden sorumlu olduğu ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürüldü.
# Kocaeli

21 Mar 2021 - 11:05 - Asayiş

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