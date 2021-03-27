Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Kartepe'de 3 katlı binada çıkan yangında alevlerden kurtulmaya çalışan engelli vatandaş, birinci kattan zemine atladı. Ayağı kırılan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay gece saatlerinde Kartepe Ataevler Mahallesi Sekbanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında katında kiracı olarak oturan konuşma, duyma engelli Necip G.’nin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Necip G. alevlerden kaçmak için balkondan kendini dışarı attı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında balkondan atlayarak ayağı kırılan ve dumandan etkilenen Necip G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
27 Mar 2021 - 10:06 - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.