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- 04 Nis 2021 - 11:45

Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ekipleri tarafından D100 karayolunda yapılan koronavirüs denetimleri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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Kocaeli’de korona virüs denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kent genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar ekipler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde de denetim yapılıyor. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak, vatandaşların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol ediliyor. D100 karayolu İzmit geçişinde bulunan denetim noktalarında yapılan kontroller de yoğunluk oluşturdu. Denetimler sebebi ile D100 karayolunda seyir halinde olan araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.
# Kocaeli, İzmit

04 Nis 2021 - 11:45 - Asayiş

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