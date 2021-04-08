Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polis ekipleri, 1 kişi yaralandığı olayda 4 kişi gözaltına aldı.
Olay, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte 3 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya taraflar arasında başlayan kavgada silahlar patladı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgayı ayıran ekipler, 1 kişinin yaralandığı kaza sonucu meydana gelen kavgada 4 kişiyi gözaltına aldı.
TEKMELER SAVURDU
Kazada yaralanan T.İ. isimli vatandaş ise olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı amatör kamerada
Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavganın başladığı, bir kişinin devamlı olarak silahla ateş ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir şahıs yere düşüyor ve bir gurup yere düşen kişiye tekmeler savuruyor.
08 Nis 2021 - 12:37 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.