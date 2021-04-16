Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
Gölcük'te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tanker, yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiyi çarparak karşı şeride geçti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada taksi sürücüsü ise yaralandı.
Kaza dün akşam 19.15. sıralarında Gölcük Merkez Mahallesi D-130 Karayolu Karamürsel istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 Karayolu yan yol üzerinde bekleyen Yusuf Ö. idaresindeki 41 T 5121 plakalı FİAT marka ticari taksi, yeşil ışık yanında İzmit istikametine dönmek için yola çıktı. Bu sırada Karamürsel istikametine gitmekte olan Bedrettin Ş. İdaresindeki akaryakıt tankeri ise kırmızı ışıkta duramayarak taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savrulurken, orta refüjdeki bariyerleri parçalayan tanker ise karşı şeride geçerek 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Taksi sürücüsünün yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
KARŞI TARAFA GEÇEREK SÜRÜKLENİYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı taksi sürücüsü Yusuf Ö., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerin karşı şeride geçtiği yolun boş olması sonucu faciadan dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışık yanması sonrasında yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye, seyir halindeki tırın çarptığı görünüyor. Görüntülerin devamında taksi yola savrulurken, bariyerleri parçalayan tankerin ise karşı şeride geçerek sürükleniyor.
16 Nis 2021 - 12:32 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Arif Isıķ - Ticari tersten giriyor. O yol degisti sadece ana yola cikis var ama taksici arkadas hep yaptigini yapiyor tersten gecmeye calisarak carsiya inmeye calisiyor. Ticarilerin hepsi hemen hemen bu hareketi o yolda yapiyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.