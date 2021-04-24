Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
Gebze'de itfaiye ekipleri, duvardaki su tahliye borusunun içinde sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için yaklaşık 1 saat uğraştı.
Olay, Gebze Barış Mahallesi 1843 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde dolaşan vatandaşlar, bir duvarda bulunan su tahliye borusunun içinde bir kaplumbağanın sıkıştığını ve çıkamadığını fark etti. Bunun ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kaplumbağayı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Duvardaki boşluğu genişletmeye çalışan itfaiye ekipleri, sıkışan kaplumbağaya zarar vermemek için çalışmalarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. Kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin bir saate yakın çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa daha sonra daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.
24 Nis 2021 - 13:02 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.