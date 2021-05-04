Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
Gebze'de duydukları ses üzerine yerdeki çalılıkları kaldıran vatandaşlar, derenin içindeki rögara düşen köpeği gördü. Vatandaşların bir türlü çıkaramadığı köpeği, bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, Gebze Kirazpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde çalılıkların arasında gezinen bir köpek, yeşil otların kapattığı dereyi görmeyip, derenin içerisindeki rögara düştü. Etraftan bir köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, sesin kaynağını bulmaya çalıştı. Daha sonra çalılıkları kaldıran vatandaşlar, rögardaki köpeği fark etti. İlk olarak kendi imkanlarıyla köpeği düştüğü yerden kurtarmaya çalışan vatandaşlar, köpeğin çıkabilmesi için merdiven uzattı. Ancak köpek bir türlü çıkamayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, rögardaki köpeği kurtarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından köpek, düştüğü yerden kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.
04 May 2021 - 14:10 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.