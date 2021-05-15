Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Kartepe'de meyve bahçeleri ve tarım arazileri arasında açan yabani sarı çiçekler, doğayı altın rengine bürüdü. Renk cümbüşü ile neşelenen vatandaşlar ise kendini çiçeklerin arasına bıraktı.
Kartepe'de açan yabani sarı çiçekler, meyve bahçelerini ve tarım arazilerini baharın güzellikleri ile kapladı. Altın rengine bürünen bahçe ve tarlaların doğal güzelliklerini gören vatandaşlar ise baharla gelen renk cümbüşünün tadını çiçeklerin arasında çıkardı. Bahçeleri sarı örtü ile kaplayan, sarı çayır çiçeği ve düğün çiçeği olarak bilinen çiçeklerin arasında kimi vatandaşlar doğanın güzelliğini yaşarken, kimileri de demet yaparak evlerine götürdü.
Doğanın bahşettiği güzelliğin insana huzur verdiğini dile getiren Sedat Yenişen adlı vatandaş, “Şu güzelliği nerede bulacaksınız? Sapsarı her taraf. Gel pikniğini yap, gelinle damadı getirip düğün fotoğrafı çek, çocuklarınızı getirin oynasınlar bu güzel yerlerde. Tam bir doğal stüdyo, doğal güzellik. Ben de görünce gençleşiyorum yani. Her taraf böyle olsa keşke. Buralarda insanlar piknik yapsınlar eylensinler ama temiz bırakıp gitsinler. Görüyorsunuz sapsarı insanın yatıp yuvarlanası geliyor. Şurada 10 dakika oturun kendinize gelirsiniz, moraliniz düzelir” dedi.
Sarı örtü ile kaplanan çiçek dolu bahçeleri görünce neşelendiğini söyleyen Eminine Onhan, “38 senedir burada yaşıyorum. Baharın gelmesiyle çiçekler açtı. Böcekler, kurtlar kuşlar hepsi cıvıl cıvıl. Biz de onları böyle gördükçe neşeleniyoruz. Doğanın her türlü rengi var burada. Çiçekler açınca kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Yaz gelmeyecek zannettik bir ara ama çok şükür. Mevla’m her şeyi güzel eyliyor. Çiçekler de açınca insanın gözü gönlü açılıyor. Bazen torunlarım toplayıp çiçek getiriyor bana. Onlar gelemeyince ben toplayıp evime götürüyorum bazen” diye konuştu.
15 May 2021 - 11:01 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.