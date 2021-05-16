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- 16 May 2021 - 09:18

Takla atan araçta can verdi

Gebze'de yolun yanındaki bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, aracın içinde can verdi.

Kaza,  Gebze TEM Otoyolu yanı Şekerpınar - Gebze Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Duran (60) idaresindeki 06 BD 4042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun yanındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrasında yaşlı adam, otomobilinin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe keserek yol güvenliğini sağladı. Sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. Yaşlı adamın kaza yaptığını duyan yakınları soluğu olay yerinde aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çekici yardımıyla kazaya karışan otomobilin kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# yardım, Gebze

16 May 2021 - 09:18 - Asayiş

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