Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
İzmit'te park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas K. (65) idaresindeki 34 ZS 1374 plakalı Renault marka hafif ticari araç, sokakta park halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araçta sıkışan İlyas K. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkışan sürücü, kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlyas K., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlyas K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.