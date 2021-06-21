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- 21 Haz 2021 - 09:23

Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

İzmit'te park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İzmit  Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas K. (65) idaresindeki 34 ZS 1374 plakalı Renault marka hafif ticari araç, sokakta park halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araçta sıkışan İlyas K. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkışan sürücü, kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlyas K., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlyas K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, Sokak, yaralı, kaza, yardım, itfaiye

21 Haz 2021 - 09:23 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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