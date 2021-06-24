- 24 Haz 2021 - 11:27

TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil tehlike saçtı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda ters yöne girerek hızla ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye soktu. Sürücülerin selektör yaparak uyardığı sürücü umursamadan yoluna devam etti.

Olay TEM Otoyolu İzmit Kuruçeşme gişeleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu’nda ters yöne giren 06 AN 4164 plakalı OPEL marka otomobil, hızla ilerleyemeye başladı. Ters yönde ilerleyen otomobili gören diğer araç sürücüleri ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüye tepki gösterdi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, ters yönde hızla ilerlemeye devam edince olaya tanık olan diğer sürücüler ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Ters yöne giren otomobili görünce şaşırarak cep telefonlarına sarılan sürücüler, ters yöne giren otomobili bir süre takip etti. Görüntülerde hızla ters yönde ilerleyen otomobili diğer sürücülerin selektör yaparak uyardıkları görünüyor.

24 Haz 2021 - 11:27 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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