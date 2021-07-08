- 08 Tem 2021 - 09:14

Lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Gebze'de lağım çukuruna düşen bir tosun, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Gebze Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çiftlikte bulunan bir tosun, lağım çukurunu kapatan tahtaların üzerine basınca, tahtaları kırarak çukura düştü. Tosunun çukura düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tosunu mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye, civar köylerden kepçe çağrıldı. Bölgeye getirilen kepçe, çukuru tosunun düştüğü hizada kazmaya başladı. Kepçenin kazı çalışmasının ardından tosun, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
# itfaiye, yardım

08 Tem 2021 - 09:14 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.948 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“İzmit Belediyesi bakamadıklarını da yıkmaya başladı” mask
“İzmit Belediyesi bakamadıklarını da yıkmaya başladı”
Kandıra karpuzu tüm Türkiye’de ağızları tatlandıracak mask
Kandıra karpuzu tüm Türkiye’de ağızları tatlandıracak
8 yaşındaki çocuğu yanmaktan vatandaşlar kurtardı mask
8 yaşındaki çocuğu yanmaktan vatandaşlar kurtardı
Yabancı uyruklu şahısların kaldığı gecekondu alev alev yandı mask
Yabancı uyruklu şahısların kaldığı gecekondu alev alev yandı
Oltasını ve çadırını alan doğaya koştu mask
Oltasını ve çadırını alan doğaya koştu
Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ye demir attı mask
Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ye demir attı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL