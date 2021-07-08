- 08 Tem 2021 - 14:30

Belediye şoföründen vatandaşa darp!

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark'a ait Halk Otobüsünde otobüs şoförü vatandaşı darp etti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay Umuttepe'ye çıkan Büyükşehire bağlı Halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste seyahat eden yolcu, düğmeye bastığı halde neden durakta indirmedigini sorması üzerine tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerinde UlaşımPark şoförü yolcuyu araçtan indirerek darp etti. Olay anı yolcular tarafından kaydedildi.
# Ulaşımpark

08 Tem 2021 - 14:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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