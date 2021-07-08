Belediye şoföründen vatandaşa darp!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay Umuttepe'ye çıkan Büyükşehire bağlı Halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste seyahat eden yolcu, düğmeye bastığı halde neden durakta indirmedigini sorması üzerine tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerinde UlaşımPark şoförü yolcuyu araçtan indirerek darp etti. Olay anı yolcular tarafından kaydedildi.