Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında yoğunluk devam ediyor.
9 günlük tatil nedeni ile memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesine bağlı kemikli rampalarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Özelikle İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında araç geçişleri yoğun ve akıcı olarak devam ediyor. Olası bir kazalara karşı Bölge trafik ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü yolda yoğunluğun yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
18 Tem 2021 - 09:21 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.