Metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Erkan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki boş binanın çatısından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.