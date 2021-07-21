- 21 Tem 2021 - 10:07

Denize giren gençlerden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Kandıra'da yüzmek için girdiği denizde kaybolan bir genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan bir genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarından Kandıra  Kumcağız plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki genç yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, denizde kaybolan iki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, denizden çıkartılan O.Y. (21) isimli gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, hayati tehlikesinin olduğu anlaşılan M.Y. (15) ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden O.Y.’nin cenazesi ise otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık

21 Tem 2021 - 10:07 İHA Kocaeli- Asayiş

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