Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu
İzmit'te 56 yaşındaki bir vatandaşın, kaldığı bakımevindeki odasında sigara içmek için çakmakla yaktığı ateş oksijen tüpünü tutuşturdu. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan vatandaş, 20 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp, odasında sigarasını yakmak için çakmağını yaktı. BU sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü alev aldı. Yüzünden ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır şekilde yaralandı.
20 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINA YENİK DÜŞTÜ
Merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekinalp, özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Tekinalp, yoğun bakım ünitesine alındı. Tekinalp, yaklaşık 20 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Bekar olduğu öğrenilen Tekinalp’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekinalp’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.