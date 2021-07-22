- 22 Tem 2021 - 13:36

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

Kandıra'da yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve orada mahsur kalan şahıs vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Olay,  Kandıra Kerpe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi. Denizde dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu. Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havluya tutundu. Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık

22 Tem 2021 - 13:36 - Asayiş

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