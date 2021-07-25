Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik hakim

Kurban Bayramı tatillinin dönüş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, dün itibarı ile İstanbul ve çevredeki illere dönüş yapmaya başladı. Bayram tatilinin son gününde ise TEM Otoyolu ve D100 karayolu’da akıcı trafik hakim oldu. Dün akşam yaşanan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Yoğunluğun yaşanmadığı TEM Otoyolu havadan da görüntülendi.