Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik hakim
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. Akıcı bir trafiğin hakim olduğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatillinin dönüş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, dün itibarı ile İstanbul ve çevredeki illere dönüş yapmaya başladı. Bayram tatilinin son gününde ise TEM Otoyolu ve D100 karayolu’da akıcı trafik hakim oldu. Dün akşam yaşanan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Yoğunluğun yaşanmadığı TEM Otoyolu havadan da görüntülendi.
25 Tem 2021 - 10:20 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.