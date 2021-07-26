- 26 Tem 2021 - 10:22

Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar

Kandıra'da dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, AKUT ve cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan ve olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile 18-23 Temmuz tarihileri arasında 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği sahillerde ekipler geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların güvenle yüzmesini sağlıyor. Bölgede görev alan AKUT, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları, anında müdahale ederek kurtarıyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Kumcağız Sahilinde 3 kişi, Cebeci Plajında ise 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Ekiplerin vatandaşları kurtarmak için saniyelerle yarıştığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

26 Tem 2021 - 10:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik hakim mask
Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik hakim
Süleyman Olgun'un öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı mask
Süleyman Olgun'un öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı
Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı mask
Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı mask
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar mask
Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar
Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu mask
Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL