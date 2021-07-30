Tonlarca palet yangında kül oldu
Yangın, ayırova Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Depo çalışanları da bir yandan itfaiye ekiplerine yardım ederken, bir yandan da yanmamış paletleri tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında palet deposunda bulunan yaklaşık 7 küçükbaş hayvan telef olurken, tonlarca palet de küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.