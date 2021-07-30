- 30 Tem 2021 - 09:28

Tonlarca palet yangında kül oldu

Yangın, ayırova Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Depo çalışanları da bir yandan itfaiye ekiplerine yardım ederken, bir yandan da yanmamış paletleri tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında palet deposunda bulunan yaklaşık 7 küçükbaş hayvan telef olurken, tonlarca palet de küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

# Yangın, itfaiye, sağlık, yardım

30 Tem 2021 - 09:28 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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