- 12 Ağu 2021 - 21:26

Doktor olma hayali olan genç toprağa verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken otomobil ile çarpışarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, Gebze’de gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Gencin Yükseköğretim Kurum Sınavı’na doktor olup beyaz önlük giyme hayaliyle girdiği ve Türkiye birincisi olduğu öğrenildi.

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Kaza, Çanakkale’nin Biga ilçesi Bandırma-Çanakkale Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan M.A.Ş. (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil, aynı istikamette Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktor olarak beyaz önlük giyme hayaliyle girdiği Yükseköğretim Kurum Sınavı’na giren ve Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin’in cenazesi, ailesinin yaşadığı Gebze’ye gönderildi. Şahin için Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şamil Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde hayatını kaybeden genç doktor adayı Necati Kaan Şahin’in babası Mustafa Şahin ve kardeşi Ahmet Efe Şahin, tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Baba ve oğulun birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışmaları ise yürekleri dağladı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Necati Kaan Şahin, dualar ve gözyaşlarıyla omuzlar üzerine alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Şahin’in cenazesinin Pelitli Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin en büyük hayalinin çok iyi bir doktor olmak olduğunu ve bunun için çaba sarf ettiğini söyleyen Necati Kaan Şahin’in annesi Nermin Şahin’in amcası Rahmi Aydın, “3 yıldır bunu sınavlara girerek gerçekleştirmeye çalıştı. Bu sene başardı. Sınavı birincilikle kazandı. Hayalleri beyaz önlük giymekti ama maalesef beyaz kefen giymek nasip oldu. Ona vuran aracın şoförü de alkollüymüş. Benim ricam, evladı anne baba yetiştirir, lütfen şu alkolden, kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutalım. Bir hayali olan çocuğun hayalleri suya düştü. Vuran çocuk da genç bir arkadaş, onun da hayalleri gitti. Bir alkolün yaptığı kötülükleri görüyorsunuz. İki hayatı da söndürdü, kendi hayatını da, bizim hayatımızı da. Allah mekanını cennet eylesin. Hedefi çok iyi bir doktor olmaktı. Ama maalesef buraya kadarmış. Söylemek istediğim çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz. Kelimeler boğazıma düğümleniyor” dedi.

# çocuk, kaza, yardım, sağlık, Mustafa

12 Ağu 2021 - 21:26 İHA Kocaeli- Asayiş

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