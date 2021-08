Kocaelispor’un yeni sezon forması tanıtıldı

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor’un yeni sezon forması düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Tanıtım lansmanına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli milletvekilleri, futbolcular, teknik heyet ve davetliler katıldı. Düzenlenen programda futbolcular ve teknik heyetin imzalarının bulunduğu forma açık arttırmaya sunuldu. Vali Yavuz tarafından 4 bin 100 TL’den satışa sunulan forma 20 bin TL’ye satın alındı.

“KOCAELİSPOR’UMUZUN BAŞARISIYLA GURUR DUYDUK”

Konuşmasının başında Karadeniz’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaelispor’a elinden gelen desteği vereceğinin altını çizerek, “Sporu seven bir insan olarak Kocaelispor’umuzun başarısıyla gurur duyduk. Bu başarıda emeği geçen kulüp başkanımıza, teknik heyete, sporculara, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, taraftarlarımıza, her kimin ne katkısı varsa bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu kulübe destek olmak noktasında gerekenleri yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Futbolla ilgili birisi olarak Kocaelispor’u yıllarca izledim. Kocaeli valisi olarak bu şehirde Süper Lig maçlarını seyretmeyi, bu heyecanı yaşamayı gönülden arzu ediyoruz. Kocaeli markasına sahip çıkma konusunda herkeste bir arzu var. Çok istekli taraftarımız var. Şehir sporu seviyor. Burası bir spor kenti aynı zamanda. Bir kulübü yaşatabilecek her türlü imkana sahibiz bu konuyla ilgili her hangi bir tereddüt de söz konusu değil. Kocaeli markasına hep beraber sahip çıktığımızda iyi bir organizasyonla daha iyi günler bizi bekliyor demektir. Maçlara olabildiğince geleceğim. Maddi manevi yapılabilecek her ne varsa valilik olarak yanınızda olacağımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

“BU BAŞARI 2 MİLYONLUK KOCAELİ HALKININ BAŞARISIDIR”

Zor geçen sezonu şampiyon tamamlayıp 11 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Kocaelispor’un bu başarısının tüm Kocaelili vatandaşların başarısı olduğunun altını çizen Başkan Engin Koyun ise, "Geçen yıl çok stresli, sıkıntılı bir sezon sonucu 11 yıl aradan sonra takımımızı 1. Lige çıkartarak mutluluğu yaşadık. Bugün bu kupanın buraya gelmesindeki başarı benim değildir, Kocaeli’de yaşayan 2 milyon halkımızın başarısıdır. Buralara gelmemizde desteği olan başta sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, taraftarımıza, görünen, görünmeyen kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.