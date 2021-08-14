Kocaelispor’un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor, yönetim, futbolcular ve teknik ekibin katıldığı lansmanda yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Gecede futbolcu ve teknik heyetin imzasının bulunduğu forma açık arttırma ile 20 bin TL’ye satıldı.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor’un yeni sezon forması düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Tanıtım lansmanına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli milletvekilleri, futbolcular, teknik heyet ve davetliler katıldı. Düzenlenen programda futbolcular ve teknik heyetin imzalarının bulunduğu forma açık arttırmaya sunuldu. Vali Yavuz tarafından 4 bin 100 TL’den satışa sunulan forma 20 bin TL’ye satın alındı.
“KOCAELİSPOR’UMUZUN BAŞARISIYLA GURUR DUYDUK”
Konuşmasının başında Karadeniz’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaelispor’a elinden gelen desteği vereceğinin altını çizerek, “Sporu seven bir insan olarak Kocaelispor’umuzun başarısıyla gurur duyduk. Bu başarıda emeği geçen kulüp başkanımıza, teknik heyete, sporculara, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, taraftarlarımıza, her kimin ne katkısı varsa bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu kulübe destek olmak noktasında gerekenleri yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Futbolla ilgili birisi olarak Kocaelispor’u yıllarca izledim. Kocaeli valisi olarak bu şehirde Süper Lig maçlarını seyretmeyi, bu heyecanı yaşamayı gönülden arzu ediyoruz. Kocaeli markasına sahip çıkma konusunda herkeste bir arzu var. Çok istekli taraftarımız var. Şehir sporu seviyor. Burası bir spor kenti aynı zamanda. Bir kulübü yaşatabilecek her türlü imkana sahibiz bu konuyla ilgili her hangi bir tereddüt de söz konusu değil. Kocaeli markasına hep beraber sahip çıktığımızda iyi bir organizasyonla daha iyi günler bizi bekliyor demektir. Maçlara olabildiğince geleceğim. Maddi manevi yapılabilecek her ne varsa valilik olarak yanınızda olacağımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum” dedi.
“BU BAŞARI 2 MİLYONLUK KOCAELİ HALKININ BAŞARISIDIR”
Zor geçen sezonu şampiyon tamamlayıp 11 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Kocaelispor’un bu başarısının tüm Kocaelili vatandaşların başarısı olduğunun altını çizen Başkan Engin Koyun ise, "Geçen yıl çok stresli, sıkıntılı bir sezon sonucu 11 yıl aradan sonra takımımızı 1. Lige çıkartarak mutluluğu yaşadık. Bugün bu kupanın buraya gelmesindeki başarı benim değildir, Kocaeli’de yaşayan 2 milyon halkımızın başarısıdır. Buralara gelmemizde desteği olan başta sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, taraftarımıza, görünen, görünmeyen kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
14 Ağu 2021 - 09:12 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Selim Dinçkol - kim satın almış onu da yazsanıza mhp düşmanları
Şenol - FUTBOL TAKIMININ FORMA TANITIMINI KADIN ÜZERİNDEN TANITMAK NASIL BİR ŞEY.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.