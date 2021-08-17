- 17 Ağu 2021 - 11:44

Geriye deprem gecesi çekilen acı dolu görüntüler kaldı

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti. Acılar ilk günkü gibi taze kalırken, geriye ise o gece çekilmiş acı dolu görüntüler kaldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’nin yaşadığını en büyük felaketlerden birisi olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise hala bulunamadı. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen açılar ise dün gibi taze. Deprem gecesi İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Acı dolu görüntülerde binlerce kişi yardım çığlıkları atıyor. Depremin hemen ardından çekilen fotoğraflar ise görenleri duygulandırıyor.
# yardım

17 Ağu 2021 - 11:44 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Geriye deprem gecesi çekilen acı dolu görüntüler kaldı mask
Geriye deprem gecesi çekilen acı dolu görüntüler kaldı
Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat mask
Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
Saatlerce enkazda kalmıştı, o rakam fobisi oldu mask
Saatlerce enkazda kalmıştı, o rakam fobisi oldu
Kocaelispor’un yeni sezon forması tanıtıldı mask
Kocaelispor’un yeni sezon forması tanıtıldı
Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma mask
Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
Doktor olma hayali olan genç toprağa verildi mask
Doktor olma hayali olan genç toprağa verildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL