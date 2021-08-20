Pencereden sarkan minik afacan bir kenti ayağa kaldırdı

Olay, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yaşındaki Fırat Selim, annesi Ş.E.’nin uykuda olmasını fırsat vererek pencereden dışarıya bakmaya başladı. Bir süre sonra daha ileriye giden Fırat Selim, düşme tehlikesi yaşayınca vatandaşların dikkatini çekti. Binanın yanında bulunan yorgancıdan, yün çuvallarını alan vatandaşlar pencerenin altına koyarak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine gelirken, vatandaşlar da, yün çuvallarının üstüne çarşaf açarak beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile ikinci katta bulunan çocuğu güvenli bir şekilde alarak aşağıya indirdi. Ekipler ve vatandaşlar rahat bir nefes alırken, uykuda olan anne ise polis ve itfaiye ekipleri uyandırdı. Olaya şahit olan Emre Yapıcı, “Markete gelmiştim. Personel bize çocuğun sarktığını söyledi. Yan taraftaki yorgancıdan yün çuvallarını alarak evin altına serdik. Mağazadan çarşafları alarak açtık. Karşıda bulunan polis noktasından yardım istedik. İtfaiyeyi aradılar ve çocuğu aldık” dedi.