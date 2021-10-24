Küllerin arasında para aradılar
Kartepe'de çiftlik bakıcısının kaldığı baraka alev alev yandı. Yanan barakada yüklü miktarda para olduğu söylenince, ekipler küllerin arasında para aradı.
Yangın, gece saatlerinde Maşukiye Mahallesi Uzuntarla Yolu Caddesi üzerinde bulunan Kemal Gürel'e ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik bakıcısının kaldığı barakada, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakayı sardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi yaparak, alevlerin ahıra sıçramasını önlemek için uzun süre ter döktü.
KÜLLERİN ARASINDA PARA ARADILAR
Alevlerin yükseldiği kulübeden son anda çıkan Kemal Gürel, hemen ahıra giderek hayvanları yangından uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alevlerin sönmesinin ardından çiftlik sahibi, içeride yüklü miktarda para olduğu söyledi. Bunun üzerine ekipler ile çiftlik sahibi uzun süre küllerin arasında para aradı. Bir miktar para küllerin arasında bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.