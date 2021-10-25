- 25 Eki 2021 - 11:13

Bakan Soylu duyurmuştu, dev uyuşturucu operasyonu

Esenyurt ve Şişli’de düzenlenen operasyonlarda 285 kilogram eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önceki gün sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunu kameralara yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgilere göre, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim’de Şişli ve Esenyurt’ta uyuşturucu veya uyarıcı madde organizasyonlarında faaliyet gösterdiği tespit edilen araç ve eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Hassas burunlu dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, baskın yapılan aramalarda Esenyurt’ta 48 kilo 500 gram, 236 kilo 500 gramı Şişli olmak üzere toplamda 285 kilo Eroin maddesi ele geçirildi. Silindir şeklinde paketlenen ve çuvallara konan uyuşturucu maddeyle bağlantılı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt ve Şişli’de önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen eroin maddesiyle ilgili Bakan Soylu kişisel sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapmıştı. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Bakan Soylu, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum” şeklinde ifade kullanmıştı.
Polis ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bugün emniyette sergisi yapıldı.
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25 Eki 2021 - 11:13 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - EEE GÜZELDE SOYLU BAKAN,MAL KİMİN MAL.BUNU BİR ZAHMET AÇIKLA.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 11:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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