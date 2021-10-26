- 26 Eki 2021 - 09:17

Isınmak isterken canından oluyordu

Çayırova'da 89 yaşındaki adam ısınmak için sobayı yakmaya çalışırken etrafa sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında ev küle döndü. Yaşlı adam hastanelik olurken, oğlu da dumandan etkilendi.

Yangın, Çayırova İnönü Mahallesi 142. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın ikinci katında yaşayan Mehmet Ali D. (89) ısınmak için sobayı yakmak istedi. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımla evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen komşuları, yaşlı adamı alevlerin içerisinden çıkarıp başka bir daireye aldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen Mehmet Ali D. ve oğlu Hasan D., ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasan D.’nin tedavisi olay yerinde ambulansta yapılırken, 89 yaşındaki Mehmet Ali D. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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26 Eki 2021 - 09:17 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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