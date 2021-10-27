- 27 Eki 2021 - 09:13

Zabıta memuru önce tenteye çarptı, ardından da beton zemine düştü

Kocaeli'de 2. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarpan, ardından da 3 metre yükseklikten beton zemine düşen zabıta memuru ağır yaralandı.

Olay, Derince'ye bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Burak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2. kattaki evinin balkonunda bulunan zabıta memuru Özhan A., dengesini kaybederek önce marketin tentesine çarptı, ardından da beton zemine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Özhan A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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27 Eki 2021 - 09:13 Kocaeli/ Derince- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Baba Soyler Alemdinler - allah sıfa versin cok temız bır ınsan vallahı cok üzüldümrabbıme emanet olsun ınşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ekim 09:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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