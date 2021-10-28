- 28 Eki 2021 - 09:58

Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Şentop'a tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı.

Gergerlioğlu kendisinin milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü iddia ederek, kendisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla TBMM’den zorla çıkarıldığını ifade etti. Bunun üzerine Şentop konuşmasının şahsi konuşma olduğunu ifade ederek yerinden kalktı. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ara verdi. Aradan sonra da Gergerlioğlu ile Şentop arasındaki tartışma devam etti.

28 Eki 2021 - 09:58 - Siyaset

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