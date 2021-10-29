- 29 Eki 2021 - 11:52

Kocaeli'de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı

Gebze'de seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gebze Barış Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
# sağlık

29 Eki 2021 - 11:52 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.328.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı mask
Kocaeli'de yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı
Tıp merkezinde yangın çıktı mask
Tıp merkezinde yangın çıktı
Gergerlioğlu'dan TBMM Başkanı Şentop'a tepki mask
Gergerlioğlu'dan TBMM Başkanı Şentop'a tepki
Zabıta memuru önce tenteye çarptı, ardından da beton zemine düştü mask
Zabıta memuru önce tenteye çarptı, ardından da beton zemine düştü
Isınmak isterken canından oluyordu mask
Isınmak isterken canından oluyordu
Bakan Soylu duyurmuştu, dev uyuşturucu operasyonu mask
Bakan Soylu duyurmuştu, dev uyuşturucu operasyonu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL