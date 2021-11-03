Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

Dost - Bunun sebebi çok açık. Belediye iSU ve ya başka birimlere adam alırken o işi bilip bilmediğine bakmıyor,Partideki torpiline bakıp ona göre işe adam alıyor, sonuç da ortada işte...Bu sadece İSU da değil, Belediyenin tüm birimlerinde partinin torpiliyle işe giren insanlar mevcüt. İş bilen falan aranmıyor...