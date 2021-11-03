- 03 Kas 2021 - 10:34

Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

Derince'de İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi İbn-i Sina Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan gaz ekipleri, doğalgazı keserek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise kontrol amaçlı bölgede bekledi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

03 Kas 2021 - 10:34 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Dost - Bunun sebebi çok açık. Belediye iSU ve ya başka birimlere adam alırken o işi bilip bilmediğine bakmıyor,Partideki torpiline bakıp ona göre işe adam alıyor, sonuç da ortada işte...Bu sadece İSU da değil, Belediyenin tüm birimlerinde partinin torpiliyle işe giren insanlar mevcüt. İş bilen falan aranmıyor...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Kasım 11:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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