- 04 Kas 2021 - 09:30

Yola dökülen gübre yüzünden 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kocaeli'de tırdan yola dökülen gübre sebebiyle 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi Kandıra yolunda meydana geldi. Plakası alınamayan tırdan dökülen gübrelerin zemini kaplaması nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç kaza yaptı. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kocaeli İtfaiyesi ve karayolları çalışanları ise zemindeki gübreleri temizledi. Temizlenme çalışması sırasında yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

04 Kas 2021 - 09:30 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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