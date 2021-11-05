Kebap dükkanı alev alev yandı, 2 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanının baca bölümünde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çatıya da sıçradı. Daha sonra ise dükkanın tamamı alevlere teslim oldu. Dükkandaki alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında iş yeri sahibi Turan U. ve o sırada dükkanda bulunan Fatma G. dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.