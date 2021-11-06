- 06 Kas 2021 - 12:28

Şehidin kardeşi Gümren'den Lütfü Türkkan için açıklama!

Bingöl’de şehit yakını Tahir Gümren’e küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a, şehidin kardeşi Ahmet Gümren de tepki göstererek, “Zerre kadar şerefiniz varsa istifa et” çağrısında bulundu. Gümren, Türkkan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ağabeyi Tahir Gümren’in İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından küfür ve hakarete uğramasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten şehidin Adana'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren, “Ben şehidin kardeşiyim ve canlı bir delilim. Muhtarlarımız, köyümüz, şehidimizin kabri orada. Kafasında soru işareti olan varsa baksın sorsun. Bu hakareti neye dayanarak ediyorlar. Ben vatandaşım, PKK’ya karşıyım, HDP’ye karşıyım. Ben tepkimi verebilirim ama bana küfür etmeye kimsenin hakkı yok. Aslen Bingöllüyüm ve Zaza’yım. Bununla gurur duyuyorum. 2000’li yıllarda PKK bölgede terör örgütü halka büyük eziyet yapıyordu, insanları yönlendirmeye çalışıyordu. Ama biz Zaza’ları sevmezler. Biz aslımızı bayrağımızı toprağımızı severiz" dedi.

“ŞEREFİNİZ VARSA İSTİFA EDECEKSİNİZ”

Kardeşinin 1997 yılında hayvanlarını güderken PKK’nın döşediği mayına basarak şehit olduğunu aktaran Gümren, “Sosyal medyadan haber izlerken Bingöl ismini duyunca tesadüf abimi gördüm. Aradım ulaşamadım, medyayı araştırdım. Gururuma dokundu. İkisi kız 11 kardeşiz. Bir kardeşim şehit oldu, bir kardeşim vefat etti. Kardeşimin cesedi parça parça toplanıyor. Yalan diyen, provokasyon diyen o milletvekiline o küfrün hesabını adalet önünde soracağız. Böyle bir insanın siyasette yeri yok. Tepkiyi kaldıramıyorsan siyaset yapmayacaksın. Evinde oturacaksın, çayını içip tespihini sallayacaksın. Şerefiniz varsa istifa edeceksiniz” çağrısında bulundu.

“BİZDE NAMUS VATANDIR BAYRAKTIR, TOPRAKTIR”

Bayrağı, vatanı namus kabul eden bir inanca sahip olduklarını vurgulayan Gümren, “Biz namusumuz için yaşıyoruz. Bize atamızın öğrettiği şey namus vatandır, bayraktır, topraktır. Namusu olmayanın toprağı dini vatanı olmaz. Sen ülkücüyüm diye geçiniyorsun ülkücü falan değilsin. Biraz delikanlı olun. Zerre kadar şerefiniz varsa istifa edeceksiniz. 8 kardeşiz. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız. Bingöl’de Zaza ocak derneği ve şehit aileleri derneğinden hepsinden tüm destek verenlerden Allah razı olsun. Hukuki olarak gereğini yapacağız. Biz adalete güveniyoruz. Hukuki olarak bu cümlelerin hesabını yargıda soracaklarını ifade etti.

“PKK’NIN KUYRUĞUNDA GEZİP DESTEKLİYORSANIZ NANKÖRSÜNÜZ”

Güneydoğu’da örgüte karşı dimdik durulması gerektiğini ve vatandaşlara örgüte karşı dik durun çağrısını yineleyen Şehit Kardeşi Ahmet Gümren sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Güneydoğu'ya her türlü hizmet yapıldı. Buna rağmen hala PKK’nın kuyruğunda gezip destekliyorsanız nankörsünüz. Ben 40 yaşındayım, fişle un alıyorduk. Bugün polis, asker sana kimliğini gösteriyor, derdini anlatıyorsun. Sen hala PKK kuyruğunda geziyorsan nankörsün. Biz iyisini de kötüsünü de gördük. Çukurova’da yaşıyorum, Güneydoğu'da olan hizmet burada yok” dedi.

06 Kas 2021 - 12:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şehidin kardeşi Gümren'den Lütfü Türkkan için açıklama! mask
Şehidin kardeşi Gümren'den Lütfü Türkkan için açıklama!
Kediyi ezmemek için manevra yapınca takla attı mask
Kediyi ezmemek için manevra yapınca takla attı
Kebap dükkanı alev alev yandı, 2 kişi hastanelik oldu mask
Kebap dükkanı alev alev yandı, 2 kişi hastanelik oldu
Yola dökülen gübre yüzünden 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı mask
Yola dökülen gübre yüzünden 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü mask
Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü
Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi mask
Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL