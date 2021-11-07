Bu geyiklerin görevi çok "özel"
Kocaeli’de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özenle bakılan iki geyik, özel çocukların eğitiminde çok önemli görev üstleniyor. Geyikleri elleriyle besleyen özel çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor. Dünyada ilk kez kullanılan yöntemin neticeleri, eğitimcileri bile şaşkına çeviriyor.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakılan hayvanlar, özel çocukların gelişimi ile eğitiminde çok önemli yer ediniyor. Merkezin geyikleri ise en özel konuklar arasında yer alıyor. Çocuklar ile uzun süre göz teması kuran, ellerinden yemek yiyen geyikler, özel bireylerin gelişimine inanılmaz katkılar sağlıyor. Çocukların geyiklerle kurdukları temasın ardından gelişimlerinde önemli ilerlemeler gören eğitimciler de, her dersin ardından çocuklar ile geyikleri bir araya getirmeye çalışıyor.
Geyikleri çocukların göz temasını artırmak maksadıyla getirdiklerini ifade eden merkez yöneticisi Mehmet Ali Kaşka, “Aslında kurumumuzda birçok hayvan var ama geyiklerin farkını şöyle ifade edeyim; geyik bir insanla göz teması kurduğu andan itibaren uzun süre o kişiye doğru bir bakış sergiliyor. Çocuk da geyiğe baktığı zaman dikkat süresini arttırmış oluyoruz. Özel eğitimde dikkat süresi ve göz teması çok önemlidir. Birçok çocuğumuz da göz teması sınırlılığı yaşadığı için hayvanlar bu anlamda çocukların ilgisini çekiyor ve beraber yürüyebildikleri bir alan içerisinde çocuk ister istemez hayvanla bir temas sağlıyor” dedi.
HEDEF AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
Geyiklerin biraz daha farklı özelliğe sahip olduklarının altını çizen Kaşka, “Bir flamingo size belki çok kısa bir süre bakar ama geyik çok daha uzun bir süre bakış sergilediği için de biz hayvanları bireysel eğitimimizin bir materyali gibi kullanmaya başladık. Bu anlamda da dünyada bir ilkiz. Bir çocuğun hayvanat bahçesinde gezmesi farklı, bireysel eğitim sırasında bunun bir materyal olarak kullanılması çok daha farklı bir durum. 7 yıldır da bunu uyguluyoruz ve son derece de başarılar elde ettik. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bir üniversiteyle birlikte bunu bir Avrupa projesi kapsamında da çalışmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
"DÜNYADA EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK NETİCELER ORTAYA ÇIKIYOR"
Özel eğitimde farklı hayvanların kullanılmasının neticelerini en iyi kendilerinin yaşadıklarını söyleyen Kaşka, “Bazı şeyler için bilimsel kanıt gerekir. Bunlar da 5 kıtada değerlendirilip ondan sonra bilimsel kanıt olarak karşımıza çıkar. Fakat biz bir şeyi görmezlikten gelemeyiz; bunun faydasını gördüğümüzde bunun bilimsel olarak kanıtlanması için geçecek süre çocukların hayatında büyük bir kayıp oluşturacaktır. Önce izleyeceksiniz, bakacaksınız ve ilerlemeleri göreceksiniz. İlerlemeleri gördükten sonra zaten bu artık bilimsel bir çalışma haline gelecektir. Biz aslında bunu başarmış olduk. Bilimsel çalışma öncesinde hayvanların özel eğitimde ne kadar faydalı olduğunu gördük. Örnek olarak yunus terapisine giderseniz yunus terapisi alırsınız ama burada hayvan terapisi tamamen bireysel eğitim sürecinin içerisinde. Yani, o alan içerisinde olduğu için başarı sağlıyoruz. Çocuk teneffüse çıktığı zaman bir anda bu hayvanlarla yine karşılaşıyor. Derse girerken bu hayvanların yanından geçerek derse giriyor. Mutlu bir şekilde derse giren ve çıkan bir çocuktan başarı elde etmemeniz pek mümkün değil” şeklinde konuştu.
07 Kas 2021 - 10:48 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.