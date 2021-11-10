TIR sürücüsü kazanın ardından dereye uçtu

Kaza, sabah saatlerinde Başiskele D-130 Karayolu Serdar Mahallesi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.G. idaresinde seyir halinde olan 81 ACN 880 plakalı demir boru yüklü TIR, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek yolun ortasındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın ardından sürücü araçtan fırlayarak dereye uçtu. Kazanın ardından 34 metre uzunluğundaki TIR, trafiği kapatırken çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hemen çalışma başlattı. Ekipler yaralı sürücü T.G.’yi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken yapılan çalışmanın ardından D-130 Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.