- 10 Kas 2021 - 10:51

TIR sürücüsü kazanın ardından dereye uçtu

Başiskele D-130 Karayolu’nda kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü bariyere çarpmasının ardından dereye uçtu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

Kaza, sabah saatlerinde Başiskele D-130 Karayolu Serdar Mahallesi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.G. idaresinde seyir halinde olan 81 ACN 880 plakalı demir boru yüklü TIR, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek yolun ortasındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın ardından sürücü araçtan fırlayarak dereye uçtu. Kazanın ardından 34 metre uzunluğundaki TIR, trafiği kapatırken çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hemen çalışma başlattı. Ekipler yaralı sürücü T.G.’yi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken yapılan çalışmanın ardından D-130 Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Başiskele

10 Kas 2021 - 10:51 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.211.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Dogruya Dogru - Abi senin emniyet kemerin yokmuydu, dua ette Allah seni sevdiklerine bağışlamış. Her halde bundan sonra evde bile kemer takarsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 13:28
01

Işçi - neyseki kimse ölmemiş. İşe saat 10 da gelebildik. Saglık olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 11:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TIR sürücüsü kazanın ardından dereye uçtu mask
TIR sürücüsü kazanın ardından dereye uçtu
İzmit'te saat 09.05'te hayat durdu mask
İzmit'te saat 09.05'te hayat durdu
TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı mask
TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor mask
Kocaeli'de sis etkiliyor oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki
Bu geyiklerin görevi çok "özel" mask
Bu geyiklerin görevi çok "özel"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL