Tırın altında ölüm kalım savaşı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Yarısı, dorsenin altına giren otomobilde sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.
Kaza, 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 06 EB 3646 plakalı otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray S., önünde ilerleyen M.A. idaresindeki 53 AP 287 plakalı tıra arkadan çarptı. Tır sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu. Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray S.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ve jandarma ekipleri ise D-100 karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Dorsenin altında adeta ölüm kalım savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Diğer sürücüler ile kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Eray S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
14 Kas 2021 - 09:36 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz - Uykulu, yorgun, sıkıntılı isek araç kullanmamak lazım.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.