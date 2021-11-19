- 19 Kas 2021 - 15:23

Hürriyet: "Aile bireylerine şiddet uygulayan kişilerle yolumuzu ayıracağız"

Kocaeli’de düzenlenen Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü İmza Töreni’ne katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aile bireylerine şiddet uygulayan belediye personelleriyle yolları ayıracaklarını söyledi.

İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler ile bir araya geldi. İmza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz ve çevre illerden ilçe belediye başkanları ile yardımcıları katıldı. Acil yardım hattı konusunda bilgilendirmelerde bulunan Başkan Hürriyet, daha sonra protokolü imzaladı.

"HER GÜNÜMÜZ MÜCADELEYLE GEÇİYOR"

Kadınların, hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaştığını söyleyen Hürriyet, "Her günümüz erkek egemen politikalarla, sokakta veya evdeki şiddetle, tacizle, mobbingle, ekonomik şiddetle, psikolojik şiddetle mücadeleyle geçiyor. Maalesef şiddet bazen görülmüyor. Tacizler her zaman gündem olmuyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet görmezden geliniyor ve üstü örtülüyor. Toplumun vermiş olduğu tepki ve farkındalık düzeyinin yüksek oluşu sebebiyle sadece kadın cinayetleri dikkat çekiyor. Buradan da şunu anlıyoruz; toplum tepki vermezse kadın cinayetleri de görülmeyecek ve konuşulmayacak düzeye gelecek" dedi.

"GEREKİRSE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Öldürülen kadınların isimlerini tek tek okuyan Hürriyet, şöyle konuştu: "Nasıl olsa karşılık veremez düşüncesiyle samuray kılıcıyla psikopatça katledilen Başak Cengiz, daha önce ki gün çocuklarının önünde eşi tarafından öldürülen Esra Maş, babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız, kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan, amcası tarafından öldürülen İkranur Tırsi ve daha pek çok kadın babası, amcası kardeşi veya hiç tanımadığı ve hiçbir sebep olmadığı insanlar tarafından öldürüldü. İzmit Belediyesi olarak sürekli artan kadına yönelik şiddete karşı önlem almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yakın bir tarihte İzmit Belediyesi olarak tüm işçilerimizle toplu iş sözleşmesi imzaladık. Bu sözleşmede önemli bir madde koyduk. Dedik ki; "Aile içi şiddet uygulayan, çocuğuna ya da eşine şiddet uygulayan çalışanlarımıza sözleşmedeki ekonomik ayrıcalığı vermeyeceğiz" Gerekirse kadına bu haklara vereceğiz. Gerekirse de aile içi şiddet uygulayan kişilerle yolumuzu ayıracağız. Kadınlarımız şiddete maruz kaldığında nereye gidebilir bununla ilgili farkındalığı arttırmak gerekiyor. Acil yardım hattının temel noktası, kadınların insan haklarından daha fazla yararlanması adına şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri konusunda uzman ekiplerden bilgi alabilecekler. İzmit Belediyesi’nde yüzde 50’sinden fazlası kadın çalışanlarımız mevcut"

# Kadın, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

19 Kas 2021 - 15:23 İHA Kocaeli- Gündem

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