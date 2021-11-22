Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti'ni pür dikkat izliyorlar
Ertuğrul Gazi Türbesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında, alp kıyafetli askerler tarafından tutulan 'Saygı Nöbeti' devir teslimi, ziyaretçiler tarafından pür dikkat seyrediliyor.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen ziyaretler, geçtiğimiz haziran ayında yeniden açıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın katkılarıyla, Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker türbede görev alıyor. Alp kıyafetlerinin dikkati çektiği nöbetler, sabah 09.00'da başlayıp 19.00'a kadar devam ediyor ve her saat başında nöbet değişimi yapılıyor.
"HAFTA SONU DAHA YOĞUN OLUYOR VE BİNLERCE KİŞİ ZİYARETE GELİYOR"
Türbeye gelen ziyaretçilere gönüllü olarak Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri sonrası türbeye ziyaretçi akını olduğunu anlatarak, "Ertuğrul Gazi Türbesi, yaklaşık 5 yıldır hafta sonu da dahil her gün ziyarete açık. Hafta sonu daha yoğun oluyor ve binlerce kişi ziyarete geliyor. Dedemizin yaşadığı nokta Kuyulu Mescid olarak geçer ve burada kendi kabri vardır. Eşi Halime Hatun ninemizin, oğlu Savcı Bey dedemizin kabirleri vardır. Diğer kabirlerimizin yüzde 85’i temsilidir" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ailesiyle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret gelen İbrahim Yıldız, "Malumunuz pandemi sürecinde türbeler kapalıydı. Uzun süredir gelemiyorduk. Rabbim nasip etti, çoluk çocuğumuzla, ailemizle birlikte dedemizi, atamızı ziyarete geldik" dedi.
22 Kas 2021 - 11:52 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.