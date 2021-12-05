Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor
Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da korona virüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.
Ataş yaptığı açıklamada, gözyaşında da korona virüs tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs ilk çıktıktan sonra gözyaşında olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Gözyaşında da korona virüs tespit edildi. Fakat bu tespit edilen korona virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu kestirmek mümkün değil ama dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle göz yaşarmasından sonra ellerimizi gözlerimize değdiğimiz zaman ellerimiz ile başka yere, ağzımıza ya da dilimize temas ettirmememiz gerekiyor. Gözyaşımıza temas ettikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu konuda çocukları da uyarmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar bu konuya çok dikkat etmeyebiliyor. Sadece gözyaşımıza değil, öksürdükten, hapşırdıktan ya da diğer salgılarımızı yaptıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Korona virüsün gözden de bulaşma riskinin olduğunun altını çizen Ataş, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Maskenin mutlaka olması gerekiyor. Asıl korona virüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş. Yani teorik olarak gözden de bu virüsün bulaşma ihtimali var. O yüzden bu tür hastaların yanında gözümüzü de korumamız gerekiyor. Bu tür kişiler ile yakın temasta olacağımız zaman koruyucu gözlük takmamız gerekiyor" dedi.
05 Ara 2021 - 11:00 - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.