Gelin ve damada arkadaşından uçak bileti
Iğdır da düzenlenen Azeri düğün merasiminde damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı çiçeği burnunda çifte, hediye olarak takı yerine uçak bileti taktı. Düğün sonrası Azerbaycan’a gidecek olan çiftin uçak bileti arkadaşından oldu.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan Uğurcan Dilmen, Kocaelili gelin Ece Aktay Dilmen ile hayatlarını Iğdır’da birleştirdi. Çiçeği burnunda çiftin Azeri düğününde katılımcılar gönüllerince eğlenirken, düğün merasimi Kafkas gösteri ile son buldu. Dünya evine giren genç çifte bir sürpriz de damadın Kahramanmaraşlı arkadaşı Erhan Ersavaş’tan geldi. Ersavaş, düğün sonrası Azerbaycan’a gidecek olan gelin ve damada uçak bileti hediye etti. Gelin ve damada uçak bileti hediye eden Erhan Ersavaş, “Düğün merasimi yapılan genç çiftimizi Azerbaycan’a uğurluyoruz. Onların bu mutlu gününde tüm dünyada ekonomik krize, Euro ve Dolar’a inat Türk lirasının da değerini gösterme adına onlara böyle bir jest yapmak istedik. İnşallah mutlu olmuşlardır” dedi. Gelin, damat ve davetliler de Ersavaş’a teşekkür etti.
06 Ara 2021 - 11:11 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.