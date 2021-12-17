- 17 Ara 2021 - 15:46

Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde önce gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er’i öldüren, sonra da silahla kendini vurarak canına kıyan temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Celal Serçe (47), dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan hafriyat döküm sahasında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında oturan Nebahat Er de (35) boğazından kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Her iki olay için de geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Celal Serçe’nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er’i öldürdüğünü, daha sonra da silahla kendini vurarak canına kıydığını tespit etti. Celal Serçe’nin cenazesi, Çamlıtepe Mahallesindeki Kemal Sadri Şirin Cami’de kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Serçe’nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.

# Celal Serçe

17 Ara 2021 - 15:46 İHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

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erol demirbek TÜRK - ALLAH şaşırtmasın kim bilir ne sorunları vardı . her ikisine de yazık oldu . şehrimizde her gün bir kadın öldürülüyor NEDEN DİYE DÜŞNMEK LAZIM . FIRATIN KENARINDA OTLAYAN KUZUDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 15:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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