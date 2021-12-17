- 17 Ara 2021 - 16:10

Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kocaeli’de meydana gelen trafik kazasında toprak ve cam kırıklarının arasından bulduğu Türk bayraklarını temizleyen polis, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyonun iki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada olay yerine intikal eden bir polis, görenleri duygulandırdı. Kazaya karışan bir otomobilin içerisinde cam ve toprağın arasında iki tane Türk bayrağının olduğunu fark eden polis memuru, hemen müdahalede bulundu. Bayrakları toprağın içerisinden çıkaran polis memuru özenle temizledi, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.

17 Ara 2021 - 16:10 İHA Kocaeli- Gündem

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