17 Ara 2021 - 16:10
Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti
Kocaeli’de meydana gelen trafik kazasında toprak ve cam kırıklarının arasından bulduğu Türk bayraklarını temizleyen polis, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyonun iki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada olay yerine intikal eden bir polis, görenleri duygulandırdı. Kazaya karışan bir otomobilin içerisinde cam ve toprağın arasında iki tane Türk bayrağının olduğunu fark eden polis memuru, hemen müdahalede bulundu. Bayrakları toprağın içerisinden çıkaran polis memuru özenle temizledi, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.